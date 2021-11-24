Украинский полковник заявил о лжи США насчет «вторжения» России

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил о лжи США насчет «вторжения» России. Он рассказал о планах Вашингтона в своей статье для издания «Главред».

По словам Жданова, США целенаправленно нагнетают напряжение, чтобы помешать возможным переговорам Москвы и Киева по Донбассу. Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль, отметил эксперт.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах», — написал Жданов.

По словам эксперта, США намеренно искажают факты об «агрессии» РФ, поскольку не хотят «уходить из Украины». В заключение он добавил, что Россия — последняя страна, которая заинтересована воевать с Киевом.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обвинил Киев в провокациях в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки» и продолжает применять в регионе запрещенное вооружение.

23 ноября стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы.