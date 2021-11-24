Россиянин предложил поставить памятник убитому Рашкиным лосю

Житель Челябинской области Виталий Орехов создал петицию с призывом поставить памятник лосю, которого во время охоты убил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Обращение россиянина адресовано губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, сообщает URA.RU.

Автор инициативы разместил петицию на портале change.org. Он пояснил, что памятник будет символизировать протест против незаконной охоты и поддержку природного богатства страны. «Памятник должен быть установлен на том месте, где он отдал свою жизнь в угоду чужой алчности и жадности. Пусть жизнь и смерть безымянного лося не будет напрасной», — отметил Орехов.

Активист уточнил, что ущерб от смерти животного можно оценить от 240 до 400 тысяч рублей. В качестве еще одного аргумента Орехов привел то, что из-за смерти лося потомство животного осиротело. В итоге автор обращения призвал Саратовскую область стать локомотивом в борьбе с незаконной охотой.

В октябре 2021 года полицейский и сотрудник местного комитета охотничьего хозяйства остановили автомобиль Рашкина в Саратовской области. В багажнике у депутата обнаружили убитого лося. В итоге в его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе. Вскоре Рашкин сознался в убийстве животного.