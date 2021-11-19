Ургант высмеял признание Рашкина в убийстве лося

Телеведущий Иван Ургант высмеял в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, в убийстве лося. Отрывок выпуска доступен на YouTube.

Как отметил Ургант, сначала парламентарий говорил, что нашел тушу лося. «При этом он заявил, что перепутал лося с кабаном. Потому что лось сам виноват, не надо было стоять и петь "Акуна матата". Любой бы спутал. Ты знаешь, как смотрят "Короля Льва" в КПРФ», — обратился он к соведущему Дмитрию Хрусталеву.

Комментируя видеопризнание Рашкина, шоумен пошутил над стилем его речи. «Это классическая русская литература. Это Тургенев, это почти Паустовский», — с иронией отметил Ургант и добавил, что ему «обидно» за депутата, потому что Нобелевскую премию по литературе уже вручили другому человеку.

18 ноября депутат Госдумы Рашкин, который подозревается в незаконной охоте, опубликовал на YouTube видеообращение, где признался в убийстве лося. По словам парламентария, он сначала перепутал животное с кабаном. Он подчеркнул, что стал жертвой стечения обстоятельств.

До этого сообщалось о внесении в Госдуму представления о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. С соответствующей просьбой выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Вопрос рассмотрят 22 или 23 ноября.

В ночь с 28 на 29 октября полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства остановили машину Рашкина в Саратовской области. В багажнике они обнаружили тушу лося. Депутат сначала утверждал, что увидел труп животного и хотел передать его правоохранителям, но потом все же сознался в убийстве. За незаконную охоту на лося парламентарию грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.