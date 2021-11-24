Бывшего спортивного директора выступавшего в РПЛ клуба задержали

Бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова задержали в московском регионе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, члена руководства выступавшей в Российской Премьер-лиге (РПЛ) команды доставили в органы следствия для проведения соответствующих действий.

Как утверждают источники издания, Худяков вместе с другими руководителями «Тамбова» подозревается в хищении субсидий, которые выделялись клубу Тамбовской областью в течение нескольких лет. По данным следствия, финансирование из бюджета составляло около миллиарда рублей в год. Часть этих денег присваивалась менеджментом команды через разные противозаконные схемы.

«Тамбов» был расформирован по итогам прошлого сезона РПЛ. Из-за долгов в феврале в команде осталось девять игроков. Затем клуб получил средства для продолжения выступления от руководства лиги и доиграл сезон, финишировав на последнем месте в чемпионате.