Женщина обокрала собственного мужа и нашла поддержку в сети

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как обокрала собственного мужа, чтобы помочь подруге сбежать. Женщина добавила, что отказалась извиняться перед обманутым супругом и нашла поддержку среди комментаторов в сети.

Авторша поста отметила, что выросла вместе с подругой, которую зовут Ана, и объяснила, что они считают друг друга сестрами. «Когда я выходила замуж, Ана была единственной, кто спросила меня, действительно ли я хочу этого. Когда я призналась, что сильно напугана, она предложила мне помощь в побеге, хотя и понимала, что это будет опасно для нас обеих», — вспомнила она.

Героиня истории не уточнила, в какой стране она живет, однако рассказала, что там практикуют принудительные браки. По словам женщины, ее выдали замуж по договоренности. Так же планировали поступить и с Аной.

Именно поэтому подруга рассказчицы решила сбежать из дома перед тем, как ее должны были выдать замуж. Чтобы помочь ей, женщина тайком взяла деньги из сейфа своего супруга и передала их Ане. Мужчина почти сразу заметил пропажу и спросил у жены, зачем она взяла деньги без спроса. Она ответила, что потратила их на поход по магазинам.

Однако в итоге мужчина все-таки узнал, что на самом деле случилось с его деньгами, и сильно разозлился. «Супруг спросил у меня, собираюсь ли я извиниться за кражу или раскрыть местонахождение Аны. Я ответила нет, потому что моя подруга поступила бы точно так же. Она никогда не сказала бы, где я прячусь», — поделилась авторша поста.

В комментариях многие поддержали рассказчицу. «Воровство — это плохо, особенно, когда вы крадете у мужа, но я понимаю, почему вы никому не говорили об этом. Вы не хотели подвергать опасности подругу», — написал один из пользователей. Комментаторы также призвали женщину ни за что не раскрывать место, где прячется Ана, и пожелали им обеим удачи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала историю о том, как сбежала с вечеринки в честь своего дня рождения, когда увидела там неожиданную гостью — родную сестру. Она объяснила, что поссорилась с родственницей несколько лет назад и не захотела общаться с ней.