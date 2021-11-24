Трамп встретился с оправданным по делу о двух убийствах подростком

Бывший президент США Дональд Трамп встретился с Кайлом Риттенхаусом, оправданным по делу об убийстве двух демонстрантов на протестах движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Об этом сообщает CNN.

По информации издания, встреча прошла на курорте Палм-Бич во Флориде. Трамп рассказал, что застреливший протестующих подросток сам связался с ним, чтобы познакомиться. Впоследствии он приехал к политику вместе с матерью. «Действительно хороший молодой человек. Это неправомерное поведение со стороны прокуратуры. Ему не следовало страдать из-за этого в суде», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Риттенхауса с вынесением оправдательного приговора. «Если это не самозащита, то что тогда самозащита?», — отметил бывший американский лидер. 19 ноября стало известно, что суд присяжных вынес подростку оправдательный вердикт. Его признали невиновным по всем пунктам обвинения.

26 августа 2020 года было опубликовано видео, на котором толпа погромщиков преследует 17-летнего Риттенхауса, вооруженного полуавтоматической винтовкой. После падения и нападения двоих мужчин он убил одного из них и ранил второго, вооруженного пистолетом. Молодому человеку предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в предумышленном убийстве. Дело Риттенхауса стало одним из самых громких за последнее время в США. Кто-то счел Риттенхауса массовым убийцей и линчевателем, другие же уверены, что он не превысил пределов допустимой самообороны.