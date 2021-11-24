Белорусская милиция выявила два типа экстремистов в стране

Белорусская милиция выявила два типа задержанных за экстремистскую деятельность в стране. По мнению начальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Андрея Паршина, такие люди либо «бесятся с жиру», либо «полные отморозки и маргиналы». Собственную типологию полковник милиции привел в интервью «Минской правде».

«К первому типу можно отнести тех, кто в жизни уже устроился хорошо. Про таких говорят: с жиру бесится, не знает, куда деть себя и свои деньги. Подобные люди считают, что все знают лучше других, они начинают учить жизни окружающих. Ко второму типу относятся полные отморозки и маргиналы, думающие, что путем переворота и мятежа смогут улучшить свое материальное состояние либо подняться на социальном лифте, став так называемыми героями революции», — рассказал Паршин.

Полковник милиции Белоруссии уверен, что оба типа появились из-за глобальной цифровизации. Иностранные спецслужбы используют информационное пространство, чтобы воздействовать на личность людей и постепенно взращивать террористов и экстремистов. «Все начинается с комментариев, а потом какой-нибудь айтишник берет в руки ружье и убивает сотрудника, цинично снимая все на камеру», — подводит итог рассуждений Паршин.

Поиск экстремистов в цифровых каналах в Белоруссии стал важным этапом в борьбе с «радикально настроенными лицами». О начале операции по зачистке республики от таких лиц летом объявил комитет государственной безопасности республики. В октябре к сотрудникам службы безопасности присоединилась милиция Белоруссии, пригрозив сажать в тюрьму за подписку на определенные Telegram-каналы.

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