В Белоруссии предложили лишать гражданства из-за работы за рубежом

В МВД Белоруссии предложили изымать гражданство за работу за границей в «интересах Запада»

Белорусов, которые уехали за границу и нашли там работу в «интересах западных стран», следует лишать гражданства для защиты общественно-политической жизни страны. С таким предложением выступил официальный представитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) при МВД Белоруссии Вячеслав Орловский, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам спикера, в республике уже существует закон, позволяющий лишать гражданства виновных в «причинении тяжкого вреда интересам Белоруссии». Он подчеркнул, что эта норма применяется только к тем, кто получил паспорт в зрелом возрасте, а не при рождении, и предложил распространить ее на все категории граждан без исключения.

«Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами», — сказал Орловский.

Он заверил, что покинувшие страну из-за политических преследований фактически «отвернулись от страны», и власти должны ответить на это аналогичным образом. «В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства», — добавил представитель ведомства.

Ранее Орловский анонсировал признание в стране экстремистскими большого количества Telegram-каналов. Речь идет о как минимум 327 таких ресурсах. Все они находятся «в разработке» у белорусских силовиков.