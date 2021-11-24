США уличили в желании менять власть в других странах из-за энергоресурсов

Захарова: США вмешиваются в жизнь нефтедобывающих стран, чтобы не знать нужды в ресурсах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила США в желании менять власть в нефте- и газодобывающих странах, чтобы не знать нужды в энергоресурсах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента», — написала Захарова. Таким образом она прокомментировала видео с пресс-конференции главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, на котором она не смогла ответить на вопрос о ежедневном потреблении нефти в США.

«Сколько раз Вашингтон пытался поменять и менял власть в нефте-газодобывающих странах, лишь бы "продолжать не знать собственной нужды", — возмутилась официальный представитель МИД. Она также напомнила о призывах Белого дома ввести санкции против еще не вошедшего трубопровода «Северный поток — 2». По ее словам, это один из примеров подобного вмешательства в жизнь других стран.

Ранее Захарова сообщила, что, помимо сложностей, в отношениях США и России наметились перемены к лучшему. Подобные улучшения представитель МИД отметила в переговорах по стратегической стабильности и кибербезопасности. При этом, по ее словам, в имеющихся проблемах двусторонних отношений виноваты Соединенные Штаты.