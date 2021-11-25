Украинские силовики поучились ловить нелегалов на границе с Белоруссией

В Житомирской области украинские силовики провели учения по поимке нелегальных мигрантов вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, к маневрам были привлечены полицейские, пограничники, нацгвардейцы, спасатели, сотрудники миграционной службы и другие подразделения. В ходе мероприятий трое незнакомцев с характерной внешностью без знания украинского языка насторожили местных жителей, и они проинформировали об этом полицейских в рамках системы оповещения «Чужой в деревне». Прибывшие на место правоохранители выяснили, что иностранцы якобы незаконно пересекли государственную границу. Кроме того, добавили в Нацполиции, в буферной зоне якобы находится еще несколько сотен их соотечественников, планирующих незаконное проникновение на Украину.

После этого на место прибыли дополнительные силы Нацгвардии и пограничников, однако некоторым мигрантам удалось скрыться в лесу. Для прикрытия своего ухода правонарушители подожгли опушку, впоследствии их удалось поймать, а также арестовать помогавших им проникнуть в страну сообщников. В завершение учений беженцев под конвоем полиции доставляли во временные места пребывания иностранцев.

Ранее Государственная пограничная служба Украины объявила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Для этого ведомство увеличило число пограничников на местах, а к патрулированию местности привлекло беспилотные летательные аппараты и авиацию.