Российские истребители выполнили полет вдоль границы Белоруссии

Истребители Су-30СМ Военно-воздушных сил (ВВС) Белоруссии и Военно-космических сил (ВКС) России выполнили полет вдоль госграницы Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, маневры были проведены в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи границы Белоруссии. Также, отметили в белорусском Минобороны, было принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и о совместном с Россией патрулировании в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил (ВС) двух стран.

10 ноября российские бомбардировщики провели патрулирование в воздушном пространстве над Белоруссией, в ходе которых отработали взаимодействие с наземными пунктами управления Вооруженных сил России и Белоруссии. В Минобороны России отметили, что в ходе боевого дежурства экипажи также осуществили проверку системы противоракетной обороны (ПВО) Союзного государства.

Ситуация на границе Белоруссии со странами Европейского союза (ЕС) резко обострилась в начале ноября, когда несколько тысяч нелегальных мигрантов попытались прорваться в Польшу. Варшава и ЕС в сложившейся ситуации обвинили Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Инциденты на границе двух стран с участием беженцев происходят до сих пор.