Генсек НАТО обсудит Лукашенко с президентом Литвы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 28 ноября, посетят Литву для встречи с президентом страны Гитанасом Науседой. Об этом сообщает пресс-служба администрации литовского лидера.

По данным Вильнюса, в ходе встречи стороны обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, а также миграционный кризис на границе Европейского союза (ЕС) и Белоруссии, который стал следствием «гибридной атаки со стороны режима [президента Белоруссии] Александра Лукашенко».

Кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября, когда часть мигрантов в очередной раз попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре. Данными событиями озаботились также в Литве и на Украине. В МИД Польши сообщили, что военные из иностранных государств, в частности войска НАТО, прибудут в Польшу на границу с Белоруссией для противодействия наплыву мигрантов.

Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Страны Европейского союза считают, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.