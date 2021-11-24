Польша анонсировала прибытие иностранных военных на свою границу

МИД: военные иностранных государств будут размещены в Польше на границе с Белоруссией

Военные из иностранных государств, в частности войска НАТО, прибудут в Польшу на границу с Белоруссией для противодействия наплыву мигрантов. Об этом сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина, передает ТАСС.

«В связи с кризисом на границе нас уже поддерживают в странах ЕС и НАТО, уже прибыли британские солдаты, будут и из других государств. Это будет нечто большее, чем символическое присутствие, которое есть в настоящее время», — анонсировал дипломат.

Ясина также отметил, что Варшава рассчитывает на расширение объемов защиты со стороны США. Кроме того, в планах польского правительства имеются такие меры, как прекращение автомобильного и железнодорожного сообщения с Белоруссией.

Ранее в ноябре Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польские силовики попытались остановить беженцев, стремящихся прорваться на территорию страны из Белоруссии, при помощи автоматных очередей. В ответ белорусские военные прикрыли этот участок границы.