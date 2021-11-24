В Совфеде объяснили украинскую спецоперацию против нелегальных мигрантов

Сенатор Цеков: не вижу большой разницы в проживании в Ираке и на Украине

Украинская спецоперация против нелегальных мигрантов, которые могут прийти в страну с польско-белорусской границы, объясняется только желанием властей продемонстрировать свою значимость и солидарность с Европой, уверен член Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор сказал, что не видит большой разницы в проживании в Ираке и на Украине, потому едва ли беженцы захотят перебраться в это государство.

Ранее Украина объявила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. В погранслужбе объяснили, что угроза перенаправления потока беженцев на Украину довольно высока, поэтому для предотвращения развития миграционного кризиса было решено усилить охрану государственной границы.

Пыль в глаза

Цеков уверен: Украина придумала эту мнимую угрозу исключительно для поднятия имиджа своей страны, а также для отвлечения внимания общества от внутренних проблем.

«Они так хотят показать свою значимость, свою солидарность с Европой. Но, честно говоря, я не вижу большой разницы в проживании в Ираке и на Украине. Может, ситуация и поспокойнее, но не менее катастрофичная, — считает политик. — Вряд ли беженцы станут искать там лучшей жизни, ведь их цель понятна: это даже не Польша, в которой жить тоже не очень интересно, это Германия и другие страны ЕС. Украинским властям же, в свою очередь, происходящее дает неплохую возможность отвлечь внимание народа от внутренних социально-экономических проблем, которые накапливаются, как снежный ком».

Сенатор объяснил, что страну раздирают внутренние конфликты между различными группами населения, появляются даже разговоры о сопротивлении внутри Украины. Чтобы не допустить катастрофы, властям необходимо переключить внимание общества на другую проблему, так что мнимая угроза пришлась здесь очень кстати.

В начале ноября обострился миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза — там собрались тысячи беженцев с Ближнего Востока, пытающихся прорваться в ЕС.