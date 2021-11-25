Эстонский командующий оценил возможность вторжения России на Украину

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем оценил возможность военного вторжения России на Украину, об угрозе которого сообщали западные СМИ и официальный Киев. Об этом в четверг, 25 ноября, передает «Интерфакс».

«Если говорят, что планирование идет, надо верить. Вопрос в том, будут ли планы реализованы. На данный момент таких сил для этого нет. Но их можно будет туда передвинуть в течение недель», — заявил Херем в эфире канала «Эстонское телевидение» и подчеркнул, что Украину «поддерживает много западных государств».

Ранее постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк предрек России противостояние с очень серьезной военной силой в случае нападения на Украину.

Издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и начнет агрессию в конце января или начале февраля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.