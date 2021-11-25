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Польша предложила НАТО расширить присутствие на востоке

Президент Польши предложил генсеку НАТО расширить присутствие на востоке из-за Украины
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Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

В связи с напряженной ситуацией на Украине Североатлантическому альянсу следует расширить свое военное присутствие на востоке. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной конференции с генсеком организации Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», — рассказал польский лидер. В частности, политик, по его словам, призвал Столтенберга усилить присутствие военного контингента альянса в указанном регионе.

Ранее бывший сенатор и депутат Европарламента от Варшавы Богдан Пенк заявил, что размещение ядерного оружия США на территории Польши повысит статус страны на международной арене и станет способом запугать Россию. Политик понадеялся, что Вашингтон расширит военное присутствие в Польше и поспособствует вооружению республики.

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