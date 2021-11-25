Расследование инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии отложили на год

Западные страны намеренно блокируют расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и специально отложили его рассмотрение на год, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Минск обратился в ICAO (Международную организацию гражданской авиации — прим. «Ленты.ру») с просьбой о скорейшем рассмотрении этого вопроса, но ряд стран пытается отложить всю эту историю, обсуждение этой неудобной для них темы в дальний ящик. С их подачи рассмотрение было перенесено на следующую сессию, которая состоится в 2022 году», — рассказала Захарова.

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Представитель МИД уверена, что западные страны делают все, чтобы заблокировать обсуждение вопроса с посадкой самолета, так как «тема была отыграна» — то есть все необходимые меры, включая введение экономических и политических санкций против Белоруссии, Запад уже предпринял.

На заседание в ICAO, на котором рассматривали вопрос о расследовании дела, представителей Белоруссии даже не пригласили. Все это говорит о том, что европейские политики, которые ведут агрессивную политику в отношение Минска, не имеют на нее реальных оснований, считает Захарова.

23 мая по поручению спецслужб Белоруссии на территории страны посадили Boeing 737 компании Ryanair. Предлогом для экстренной посадки лайнера стала информация, что на его борту якобы заложена бомба. Как только самолет приземлился в Минске, белорусские правоохранители задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был пассажиром этого рейса. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам. Информации об обнаружении или обезвреживании бомбы на борту так и не появилось. ICAO начала расследование инцидента.