Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер уехал с семьей из Белоруссии

Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, уехал из страны вместе с семьей, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».

По данным издания, диспетчер Олег Галегов ушел в отпуск в конце июня, но в июле в положенное время на работу не вернулся. Как сообщили в «Белаэронавигации», они не смогли до него дозвониться, но якобы знают, что он сейчас живет у тещи.

Его коллеги добавили, что Галегов также удалил аккаунты в соцсетях. «Думаю, что он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», — сказал коллега диспетчера.

Отмечается, что Галегов мог уехать на родину в Грузию, откуда и приехал в Белоруссию. В «Белаэронавигации» он работает с 2010 года.

Издание отмечает, что именно Галегов вел переговоры с пилотами самолета авиакомпании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс, об экстренной посадке в Беларуси из-за якобы находившейся на борту бомбы. После приземления в аэропорту Минска был задержан находившийся на борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега.

