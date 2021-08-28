Группа по расследованию инцидента с бортом Ryanair не пообщалась с Протасевичем

Представители международной организации гражданской авиации (ICAO), которые ведут расследование инцидента с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, отказались общаться с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в ходе визита в Белоруссию. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский в интервью для YouTube-канала политического обозревателя телеканала ОНТ Игоря Тура.

«Мы прекрасно понимаем, чтобы если бы не ситуация с одним из пассажиров этого грустного судна, они (представители международного расследования — прим. «Ленты.ру») бы здесь не были. Но от общения с ним они отказались, им было это предложено», — заявил Сикорский.

Директор Департамента по авиации также рассказал, что согласно плану пребывания в республике представители ICAO планировали пообщаться со всеми пятью пассажирами рейса, которые не добрались в мае 2021 года до Вильнюса после посадки в Минске и остались в Белоруссии. Однако в ходе визита в республику эксперты ICAO не встретились ни с одним из них, отметил Сикорский.

Ранее стало известно, что в Белоруссию прибыла группа экспертов ICAО для проведения расследования инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко подчеркнул, что специалисты намерены посетить несколько авиационных структур и провести встречи с персоналом. В свою очередь глава экспертной группы ICAO Сильвен Лефойер отметил, что расследование инцидента будет проходить открыто и объективно.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

Сразу после посадки белорусские силовики задержали находившегося на борту оппозиционера Романа Протасевича. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.