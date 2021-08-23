В Белоруссии начали расследование принудительной посадки самолета Ryanair

В Белоруссию для расследования инцидента с самолетом Ryanair прибыли эксперты ICAO

В Белоруссию прибыла группа экспертов из Международной организации гражданской авиации (ICAO) для расследования инцидента с принудительной посадкой 23 мая в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко.

По его словам, для сбора дополнительной информации эксперты намерены посетить несколько авиационных структур и провести встречи с персоналом. Он отметил важность начатого международного транспарентного расследования и подчеркнул, что ведомство готово предоставить доступ ко всем необходимым для расследования материалам.

Руководитель прибывшей экспертной группы ICAO Сильвен Лефойер, в свою очередь, отметил, что расследование инцидента будет проходить открыто и объективно. Он добавил, что во время предварительной работы эксперты смогли получить общую картину событий, и теперь им необходимо уточнить ряд фактов.

Ранее стало известно, что ICAO проведет расследование ситуации с бортом ирландской авиакомпании в белорусской столице. Как отмечается в заявлении министра транспорта Ирландии Имона Райана, Дублин полностью поддерживает решение организации провести «прозрачное и независимое расследование инцидента в Белоруссии».

В конце мая Евросоюз запретил европейским авиалиниям совершать рейсы над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден совершить посадку из-за сообщения о бомбе.

Сразу после посадки был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

