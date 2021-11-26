Российским банкам предсказали рекордные прибыли

В 2021 году российские банки могут заработать 2,5 триллиона рублей чистой прибыли, что станет историческим рекордом. К такому выводу пришло рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сообщает РБК.

Оценка совпадает с прогнозом Центробанка, выпущенным накануне. По итогам 2022 года результат составит 2,4-2,7 триллиона рублей, то есть сектор может либо повторить, либо вновь обновить максимум, предсказали аналитики агентства. Однако, добавляют они, этот показатель существенно зависит от темпов роста бизнеса, уровня процентной маржи и стоимости риска.

С января по октябрь текущего года банки получили 2,1 триллиона рублей прибыли, что на 62 процента больше, чем года назад. Наибольший вклад оказывают ипотека — 26-27 процентов по итогам года, необеспеченные розничные кредиты — 19-20 процентов, кредиты для малого и среднего бизнеса (МСБ) — более 20 процентов.

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Также к росту дохода приведет краткосрочное повышение чистой процентной маржи — с 4,3 процента до 4,6 процента по итогам третьего квартала на фоне резкого роста ключевой ставки Центробанка. В настоящее время она составляет 7,5 процента, однако эксперты ожидают, что в конце декабря регулятор в целях борьбы с инфляцией доведет ее до 8-8,5 процента.

Последнее обстоятельство заставит банки довести доходность по вкладам до 7,5 процента и выше к концу года, что будет давить на прибыль. Кроме того, как отметили опрошенные изданием эксперты, негативное влияние может оказать рост стоимости риска и увеличение числа дефолтов заемщиков.

В НКР считают, что в 2022 году рост выдачи необеспеченных кредитов сократится в два раза, с нынешних 1,7 процента в сентябре и 1,4 процента в октябре до 0,8-1,0 процента. Одной из причин в докладе названы планы ЦБ расширить понятие полной стоимости кредита, включив в него новые виды платежей, что может сократить интерес к займам.

В целом же потребительские кредиты вырастут на 13-15 процентов, с 24-5-24,8 триллиона рублей (прогноз на этот год) до 27,7-28,5 триллиона, ипотека — до 13,6-13,9 триллиона рублей (плюс 16-18 процентов), корпоративные заемщики и МСБ получат 45-47 и 7,9-8,3 триллиона рублей (снижение темпов до 8-11 процентов и 15-17 процентов).

Ранее в Институте экономической политики имени Е.Т. Гайдара подсчитали, что по итогам первых трех кварталов года российские банки заработали рекордные 1,87 триллиона рублей.