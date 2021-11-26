Кризис в «Роснано» назвали ударом по перспективам России

Правительство и Центробанк должны спасти «Роснано» от дефолта и реструктуризации долга, в противном случае ситуация станет ударом по перспективам реализации госпрограмм в различных секторах экономики России. С таким обращением к государству выступила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), его текст опубликован на сайте организации.

Авторы письма назвали главным последствием отказа госкомпании обслуживать свой долг переоценку рейтингов всего сегмента квазисуверенных облигаций. В него попадают госкомпании, компании и банки со 100-процентным государственным участием, отдельные субъекты федерации. В случае негативного исхода в ситуации с «Роснано», им придется тратить больше средств на обслуживание долга, а некоторым эмитентам не обойтись без дополнительных государственных гарантий.

Материалы по теме Ай нано «Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет Иллюзия стабильности. Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?

Также может пострадать выпуск инфраструктурных облигаций, за счет которых предполагается финансировать проекты в области инфраструктуры. Все это неизбежно скажется на экономическом росте страны.

В НАУФОР отметили, что комментарий Минфина по поводу ситуации не добавил ясности. В нем говорится только о долговых обязательствах, обеспеченных государственными гарантиями (75 процентов). Заявление Центробанка об отсутствии системных рисков также не принес конкретики. В результате инвесторы не понимают, что будет с облигациями госкомпании, на которые госгарантии не распространяются.

Ранее старший директор международного рейтингового агентства Fitch Константин Англичанов назвал ситуацию тестом на готовность государства нести финансовые потери. В свою очередь, генеральный директор управляющей компании «Арикапитал» (держит часть облигаций «Роснано») Алексей Третьяков предположил, что на переоценку рейтинга, если удар не смягчат, встанут такие компании, как «Газпром», ВЭБ, ГТЛК, «Аэрофлот».

Руководство «Роснано» сообщило о накопленном непропорциональном долге и необходимости корректировок финансовой модели. Ближайшее погашение купонов должно состояться 1 декабря.

Ранее сообщалось, что компания «ОВК Финанс», структура Объединенной вагонной компании (ОВК), допустила технический дефолт. Более половины акций компании принадлежат структурам, которые контролирует государство.