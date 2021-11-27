Россиян научили выбирать яблоки

Эксперт Роспотребнадзора назвала признаки, по которым покупателям следует выбирать качественные яблоки. Россиян призвали обращать внимание на тип продукта и его кожуру. Советами поделилась представитель ведомства Екатерина Головкова в интервью KP.RU.

По словам специалиста, покупатели должны определиться, для чего они покупают яблоки — чтобы съесть сырыми или использовать в десертах в качестве начинки. Для первой цели нужно выбирать свежие и спелые плоды, а для второй — мягкие и переспевшие.

Необходимо выбирать крепкие плоды без темных пятен, точек и вмятин. В противном случае яблоко может оказаться залежалым. «Хотя, непривлекательные отечественные дикие яблочки, с некоторыми помятостями и неидеальной поверхностью на вкус часто оказываются яркими, а по содержанию витаминов опережают селекционные плоды», — отметила Головкова.

Специалист посоветовала не покупать яблоки, на кожуре которых можно почувствовать липкость — текстура может свидетельствовать об обработке воском. Подобное вещество невозможно смыть водой, поэтому в случае употребления необходимо срезать кожуру.

В Роспотребнадзоре порекомендовали обратить внимание на оттенок плодов. «Цвет яблок расскажет об их вкусе: красные и желто-красные яблоки — сладковатые, так как содержат большое количество сахаров. Зеленые обладают кислым вкусом, темно-красные яблоки чуть горчат», — пояснила Головкова.

В сентябре 2021 года в Роскачестве рассказали, что разновидности капусты, особенно белокочанная, имеют множество вредителей и болезней, поэтому необходимо обращать внимание на внешний вид и запах. Эксперты также отметили, что наружные листья капусты должны быть целыми, без повреждений и невысохшими.