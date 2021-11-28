Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому

Певец Леонид Агутин рассказал о своем последнем сообщении композитору Александру Градскому, который умер в ночь на 28 ноября. Пост Агутина опубликован в Instagram.

«Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!» — написал Агутин.

До этого певец Дима Билан рассказал о своем недавнем разговоре с Градским.

Представитель театра «Градский холл» сообщил, что церемония прощания с музыкантом состоится в театре в среду, 1 декабря. По данным СМИ, Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище рядом с родителями.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. В ночь на 28 ноября он умер, не приходя в сознание. Музыканту было 72 года.