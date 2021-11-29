Вучич рассказал о сэкономленном миллиарде евро за счет цены на газ из России

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что страна сможет сэкономить около миллиарда евро за счет выгодной цены на газ, установленной Россией во время переговоров, которые прошли 25 ноября. Об этом он рассказал в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink, передает ТАСС.

Вучич отметил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о нефтяной формуле, которая не всегда выглядела так привлекательно, как сегодня. Он объяснил, что, согласно договоренности, при цене нефти 82–83 доллара за баррель Сербия сможет платить около 270–275 долларов за тысячу кубометров газа. При этом президент подчеркнул, что власти страны продолжат работать над этим вопросом. Сербия и в дальнейшем будет иметь самую низкую цену в Европе на газ, за исключением стран СНГ, заявил президент. Он добавил, что экономия для граждан страны составит не 300 миллионов, а минимум миллиард евро, включая все валютные операции, а также назвал этот вопрос стратегическим для страны.

Вы хоть понимаете, что цены составляют от 650 до 1 200 евро за 1 тысячу кубометров, а мы платим 270? Александр Вучич Президент Сербии

Помимо этого, сербский лидер еще раз выразил бесконечную благодарность Путину за то, что он уважает интересы Белграда и предоставил стране такую цену на следующие шесть месяцев. Он отметил, что главе России было бы тяжело назначить подобную цену на более длительный срок, так как остальные покупатели газа могли бы возмутиться. Так, по его словам, сейчас Германия борется за возможность покупать газ по 500 долларов, объяснил президент Сербии.

«Выдавливание» России

Вучич также заявил, что Россию выдавливают с рынка природного газа, в том числе с газопроводом «Северный поток-2». По его словам, в настоящий момент Европе не хватает 70 миллиардов кубометров газа, при этом 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по «Северному потоку-2». Тем не менее, европейские страны не запускают газопровод из-за давления со стороны США, отметил Вучич. «У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно — их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе», — объяснил президент.

В то же время сербский лидер отметил, что стране во время кризиса помогло завершение строительства газопровода из Болгарии в Венгрию, по которому пошло топливо из «Турецкого потока». Он подчеркнул, что теперь Белграду есть, откуда получать газ.

Сербия же обещает свою вечную дружбу России, заявил Вучич. «Сербия находится на европейском пути, это для нас важно, но Сербия все это время сохраняла своих друзей. Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление», — подчеркнул сербский лидер.

Вучич добавил, что именно по этой причине Сербия сегодня получает самую низкую цену на газ в Европе и может рассчитывать на поддержку в вопросе Косова и Метохии. Глава государства также выразил уверенность, что Россия и Китай не отрекутся от дружбы между странами.

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Решающий момент

25 ноября Вучич провел в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что обсуждаться должны были темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств должны были обменяться мнениями о борьбе с коронавирусом, ситуации на Балканах, в том числе урегулировании в Косово, и проблеме закупок газа. Еще одной запланированной темой переговоров были поставки российской вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт», обсуждение которых ведется с февраля 2021 года. В настоящее время проводится процедура регистрации препарата в Сербии.