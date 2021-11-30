Опального отца Сергия приговорили к 3,5 года колонии

В Москве суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего схиигумена Сергия за преступления

Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлена вина подсудимого в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

29 ноября прокуратура попросила суд назначить опальному отцу Сергию четыре года лишения свободы. Он не признает свою вину.

Против Романова ведется расследование по делу об организации экстремистской группы, в состав которой входят его помощник Всеволод Могучев и неустановленные лица.

В июле 2020 года церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом и нарушившего священническую присягу. Он выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы в пандемию. 10 сентября 2020 года его отлучили от церкви.

В декабре 2020 года Романова задержал спецназ. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». По версии следствия, он публично призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.