Опального отца Сергия признали виновным в склонении к суициду и самоуправстве

Измайловский суд Москвы начал оглашение приговора бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов), признав его виновным в совершении преступлений, подпадающих под три статьи Уголовного кодекса России. Об этом передает ТАСС.

Установлена вина подсудимого в самоуправстве, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду. Оглашение приговора продолжается. Наказание суд назовет в резолютивной части решения.

29 ноября прокуратура попросила суд назначить опальному отцу Сергию четыре года лишения свободы. Он не признает свою вину.

Против него ведется расследование по делу об организации экстремистской группы, в состав которой входит его помощник Всеволод Могучев и неустановленные лица.

В июле 2020 года церковный суд лишил сана схигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом и нарушившего священническую присягу. Он выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы в пандемию. 10 сентября 2020 года его отлучили от церкви.

В декабре 2020 года Романова задержал спецназ. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». По версии следствия, он публично призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.