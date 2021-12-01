Биолог описала течение болезни при заражении сразу двумя штаммами коронавируса

Теоретически человек может заразиться сразу несколькими штаммами коронавируса, однако, после их попадания в организм, между несколькими разновидностями начнется борьба, в которой, как правило, сильный вариант вируса вытесняет слабый. Так течение болезни в случае заражения сразу двумя штаммами в интервью «Ленте.ру» описала Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США).

«Эти вирусы начнут конкурировать между собой, чтобы занять человеческие клетки, — сказала Баранова. — То есть для человека будет неважно, инфицировался он тремя, двумя штаммами или одним. На раннем этапе какая-то из разновидностей вируса победит. Чтобы несколько вариантов коронавируса остались надолго — это вряд ли».

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Баранова также отметила, что похожие процессы происходят и в зараженных вирусом человеческих популяциях, в которых разные варианты коронавируса постепенно сменяли друг-друга во время пандемии.

«Точно также, как будут конкурировать вирусы в популяции. Когда идет конкуренция, то, как правило, вирусы не идут друг с другом нос в нос длительное время. Кто-то начинает побеждать и занимает все пространство», — подчеркнула биолог.

В то же время, по словам Барановой, если разные штаммы коронавируса редко уживаются друг с другом у одного больного, то вот сочетание коронавируса с другим заболеванием — история довольно распространенная.

«Инфекция сразу коронавирусом и вирусом какой-то другой разновидности простуды — бывает. Такая картина есть примерно у десяти процентов больных. Течет обычно, как просто коронавирус», — добавила она.

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Новый штамм коронавируса B.1.1.529 под названием омикрон впервые был обнаружен в ЮАР 11 ноября. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения признала его угрозой.

Китайские ученые отмечают живучесть штамма, его способность к ускоренному распространению, а также потенциальную возможность обходить уже сформированный иммунитет к другим вариантам коронавируса.

В РФПИ заявили, что на изучение эффективности вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма уйдет около трех недель, а уже в феврале может быть произведено 100 миллионов бустерных доз вакцины, заточенной против нового варианта вируса.

В Кремле заявили, что вопрос о введении локдауна из-за нового варианта вируса может быть решен только после тщательного изучения омикрон-штамма научным сообществом.