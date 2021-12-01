Отец Месси поиздевался над критиковавшими решение вручить сыну «Золотой мяч»

Хорхе Месси, отец нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси, в Instagram отреагировал на вручение сыну «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
Месси-старший опубликовал фотографию сына с трофеем. «Бла-бла-бла… Продолжайте», — подписал снимок он, тем самым ответив критикам сына.
Церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года, прошла 29 ноября в Париже. В споре за трофей Месси обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который занял второе место в голосовании. На счету Месси теперь семь наград.
Часть футбольной общественности осталась недовольна решением организаторов премии. Так, экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал вручение «Золотого мяча» Месси несправедливым, а бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра — коррупцией и грабежом.