В Совфеде оценили возможность ухудшения отношений между Киевом и Минском

Отношения между Минском и Киевом не испортятся, поскольку хуже уже просто некуда. Так возможность ухудшения отношений между Белоруссией и Украиной после признания белорусским президентом Александром Лукашенко Крыма российским в беседе с «Лентой.ру» оценил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от полуострова Сергей Цеков.

Ранее Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. «Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.,

По словам Цекова, заявление белорусского лидера не повлияет на взаимоотношения между Минском и Киевом. «Отношения Белоруссии и Украины ухудшать уже некуда. Украина также ухудшила с ними отношения в угоду Западу. У них же самые главные друзья на Западе, они им в рот смотрят, что там делают, они за ними повторяют. В выборе Запад или Белоруссия они всегда выберут Запад», — высказался член профильного комитета Совфеда.

Ранее сенатор от Крыма положительно оценил признание российского статуса Крыма Александром Лукашенко. По словам Цекова, это трезвое и реалистичное решение политика, каких со временем должно становиться все больше. Он отметил, что на мнение Лукашенко, вероятнее всего, повлиял анализ действий Киева по отношению к Минску за последние несколько лет. Это, по его словам, позволило увидеть президенту Белоруссии, где настоящий друг, а где враг.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. При этом Белоруссия Крым российским не признавала. Ранее Лукашенко заявлял, что готов изменить свою позицию по полуострову только в том случае, если частью России Крым признают и российские олигархи.