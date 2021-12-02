Город в Сибири обогнал Москву по росту цен на новостройки

Эксперты назвали города, обогнавшие Москву по темпам роста цен на новостройки. Соответствующие выводы представлены в обзоре «ЦИАН.Аналитики», сообщает «РБК».

Первое место в рейтинге городов с наиболее быстрым ростом цен на новостройки занял Краснодар. С ноября 2019 года цена квадратного метра на первичном рынке выросла в 2,5 раза — с 50,8 тысячи до 125,7 тысячи рублей. На втором месте оказался Омск. Квадратный метр в новостройке в сибирском городе обойдется в 79,4 тысячи рублей — это в два раза дороже по сравнению с ноябрем 2019 год, когда «квадрат» стоил 39,8 тысячи рублей. В Волгограде цены на новостройки выросли на 63 процента — с 45,3 тысячи до 73,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Ростов-на-Дону занял четвертое место в рейтинге с ростом стоимости на 59 процентов — до 86,1 тысячи рублей. На пятом месте оказался Красноярск — там «квадрат» подорожал на 52 процента, его стоимость составила 93,5 тысячи рублей. Москва в рейтинге заняла лишь 14 место. В столице стоимость новостроек увеличилась на 41 процент — цена за «квадрат» составила 292,1 тысячи рублей.

Средняя цена квадратного метра в новостройках в городах-миллиониках выросла на 53 процента — до 111,3 тысячи рублей — по сравнению с ноябре 2019 года. Такую динамику руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов объяснил действием программы льготной ипотеки. В Краснодаре роль сыграл и комфортный климат, из-за которого в город перебираются работники на удаленке из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в ноябре Центральный банк предсказал падение спроса на жилье в ипотеку в 2026-2030 годах. Также регулятор заявил, что не планирует продлевать программу льготной ипотеки. С Центробанком не согласились ряд крупных банков — топ-менеджер ВТБ, например, предложил оставить льготную ипотеку для таких категорий населения, как учителя и врачи.