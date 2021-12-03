Умер писатель-фантаст Андрей Измайлов

В Санкт-Петербурге писатель-фантаст Андрей Измайлов умер в возрасте 68 лет

В Санкт-Петербурге писатель-фантаст, журналист Андрей Измайлов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил политик Борис Вишневский в своей странице ВКонтакте.

«Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера ушел Андрей Балабуха, а сегодня — Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого. Светлая память обоим, и мои соболезнования родным и близким», — написал Вишневский.

Андрей Нариманович Измайлов родился в Баку в 1953 году. В 1981 году окончил факультет журналистики Ленинградского Государственного Университета. С 1979 года он являлся членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Широкую известность Андрей Нариманович получил в конце 1980-х как автор интеллектуальных триллеров. В 1986 году получил премию «Сибкона» в категории «самому читаемому автору».

Благодаря трилогии «Русский транзит», его признали основоположником современного российского триллера. Два его романа — «Жмурки» и «Бой с тенью» — были экранизированы.