В Москве третий день подряд выявили более трех тысяч случаев COVID-19

Оперштаб: суточная заболеваемость COVID-19 в Москве третий день превышает 3 тысячи

В Москве за минувшие сутки выявили 3356 новых случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее, 3 декабря, в столице зарегистрировали 3304 случаев COVID-19, а 2 декабря — 3805. Таким образом, заболеваемость в Москве третий день подряд превышает три тысячи.

За прошедшие 24 часа в столице скончались 93 пациента с коронавирусом, 3 718 человек выздоровело. За все время пандемии в Москве зафиксировали 1 959 939 случаев коронавируса, из которых 1 787 034 человек выздоровело, а 34 576 умерли.

В России за минувшие сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19. Так, общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 9 769 011.