В турецком городе предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана

Стало известно, что спецслужбы Турции предотвратили теракт, который мог произойти на митинге с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал CNN Turk.

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По словам замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Дага, сотрудники спецслужб обезвредили бомбу, найденную при досмотре одной из машин. «Взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине, был план взорвать его, когда он прибудет в Сиирт. Они планировали сорвать митинг. Есть те, кто пытается разрушить мирную среду», — рассказал о предотвращении теракта политик в эфире телеканала. Сейчас ведется поиск подозреваемых.

Митинг в поддержку действующего президента прошел в Сиирте. Эрдоган призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию в стране.

В 2018 году спецслужбы Турции сообщали о возможной попытке покушения на президента страны во время его предстоящей поездки в Боснию и Герцеговину. Отмечалось, что западные разведывательные агентства передали турецким коллегам информацию о «подготовке убийства группой турецких граждан в ходе визита на Балканы».