Умер бывший главный тренер «Ростова»

На 62-м году жизни скончался бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба», — отмечается в сообщении. О причинах смерти тренера не сообщается.

За игровую карьеру Гамула сменил несколько клубов. Наибольшего успеха он достиг с ростовским СКА, с которым в 1981 году выиграл Кубок СССР.

Гамула работал в «Ростове» в качестве тренера с 2011 по 2020 год. Он возглавлял молодежную команду, а с августа по декабрь 2014 года был наставником основной команды. В 2017-м покинул пост, но провел в клубе еще два года в качестве селекционера.

26 ноября на 96-м году жизни скончался бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин. О причинах смерти не сообщалось.