Стали известны подробности смерти бывшего главного тренера «Ростова»

Причиной смерти бывшего главного тренера «Ростова» Игоря Гамулы, скорее всего, стали проблемы с сердцем. О подробностях случившегося изданию «Чемпионат.com» рассказал спортивный директор любительского футбольного клуба «Гераклион» Станислав Станиславский.

«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии. Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел», — заявил функционер. Спортивный директор ЛФК также подчеркнул, что Гамула умер точно не от коронавируса.

О смерти 61-летнего тренера стало известно ранее в среду, 8 декабря. Причины случившегося не назывались.

Гамула возглавлял «Гераклион» с апреля этого года. С 2011-го по 2020-й специалист работал в «Ростове».