Дочь Пеле рассказала о его самочувствии после госпитализации

Кели Насименту, дочь бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле, рассказала о состоянии отца после госпитализации. Последними новостями она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Насименту опубликовала совместное фото с Пеле, на котором они оба улыбаются. Снимок был сделан в больничной палате. «Мой отец прошел процедуру, которая была запланирована несколько месяцев назад. Через два-три дня он вернется домой, чтобы отпраздновать Рождество», — написала девушка.

О том, что Пеле вновь госпитализировали, сообщалось 8 декабря. Он проходит лечение опухоли толстой кишки в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

В сентябре экс-спортсмену провели операцию по удалению опухоли. Вскоре стало известно, что состояние бразильца резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. В октябре он выписался из больницы и начал проходить курс химиотерапии.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.