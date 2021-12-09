Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» объявил нового главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Клуб возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско. Контракт бывшего главного тренера московского «Спартака» с европейской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

Тедеско будет официально представлен в качестве главного тренера во время пресс-конференции 9 декабря. После этого он проведет первую тренировку в новом статусе. Первая игра команды под его руководством состоится в субботу 11 декабря на домашней арене против «Боруссии».

В октябре заинтересованность в немецком специалисте проявляли в московском «Локомотиве». Ранее о возможном возвращении бывшего главного тренера на свой пост заявляли и в «Спартаке». Также Тедеско рассматривали в качестве главного тренера сборной России.

Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года и покинул команду по окончании прошлого сезона, в котором команда заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Решение уйти немец объяснил семейными обстоятельствами.