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Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско возглавил немецкий «Лейпциг»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» объявил нового главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Клуб возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско. Контракт бывшего главного тренера московского «Спартака» с европейской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

Тедеско будет официально представлен в качестве главного тренера во время пресс-конференции 9 декабря. После этого он проведет первую тренировку в новом статусе. Первая игра команды под его руководством состоится в субботу 11 декабря на домашней арене против «Боруссии».

В октябре заинтересованность в немецком специалисте проявляли в московском «Локомотиве». Ранее о возможном возвращении бывшего главного тренера на свой пост заявляли и в «Спартаке». Также Тедеско рассматривали в качестве главного тренера сборной России.

Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года и покинул команду по окончании прошлого сезона, в котором команда заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Решение уйти немец объяснил семейными обстоятельствами.

Дарья Коршунова
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