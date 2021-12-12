В Госдуме перечислили изменения в жизни россиян в 2022 году

В 2022 году в России упростят налоговую систему, займутся экологическими вопросами и цифровизацией. О таких изменениях в жизни россиян в новом году рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает Ura.ru.

Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Соцвыплаты без заявлений

Депутат заявила, что власти также займутся цифровизацией. Так, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно по электронному заявлению, а полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно будет получить в цифровом виде в 2022 году при рождении. Бессараб рассказала, что к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства.

По ее словам, в 2022 году также будет широко применяться практика произведения социальных выплат без заявлений. Речь идет о материнском капитале и части пенсионных выплат, объяснила она. Так, граждане смогут получить услуги в более удобных условиях.

Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Электронные копии документов

В октябре правительство России утвердило перечень документов, на которые можно будет оформить электронные дубликаты. В списке значатся 19 документов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ появился на сайте правительства.

Сделать электронные копии документов можно будет с 1 июля 2022 года в МФЦ.

В перечень войдут военный билет, документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, свидетельство об усыновлении, медицинские справки, судебные решения, документы об образовании, свидетельства ЗАГС, документы об инвалидности. Электронную версию последних можно будет сделать, даже если они были получены за границей.

Сотрудник МФЦ отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет его владельцу. После этого дубликат будет храниться в личном кабинете на портале госуслуг. Далее при обращении в МФЦ или органы власти бумажные оригиналы документов предъявлять не потребуется.

QR-коды паспортов

В трех регионах России запустят электронные паспорта в виде смарт-карт и приложений с QR-кодом. Нововведение планируется принять до конца 2022 года. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время подготовлен соответствующий проект указа главы государства. Его намерены выпустить до конца текущего года. Так, смарт-карта заменит привычный документ, на ее чип будут записаны необходимые данные.

Паспорт у нас будет представлен в двух видах — собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения. Второе будет собственно приложение в мобильном устройстве, на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий Максут Шадаев глава Минцифры

Главные цели здравоохранения

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что главной задачей здравоохранения России в 2022 году является увеличение продолжительности жизни до 78 лет.

По его словам, для этого нужно сделать медицину более персонализированной — сейчас здравоохранение ориентировано на стационарную помощь и лечение пациентов. Мурашко объяснил, что в персонифицированной медицине важно учитывать возраст человека, особенности его заболевания и предрасположенности к тем или иным патологиям.

«Нужна быстрая победа», — заявил он.

Министр добавил, что в 2022 году медицина также ждет появления лекарства от коронавируса. Разработанный препарат должен быть недорогой, также важно, чтобы его можно было применять на разных стадиях заболевания, считает министр.

То есть это противовирусный препарат, специфичный, таргетный. Сегодня эти направления разрабатываются многими странами Михаил Мурашко глава Минздрава

По словам Мурашко, в 2022 году прорывным направлением в медицине станет проведение тестов «in vitro» — то есть в пробирке.