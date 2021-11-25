Россияне смогут получить цифровой полис ОМС

Россияне смогут получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в цифровом виде в 2022 году при рождении. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Министр здравоохранения рассказал, что подобная инновация ускорит коммуникацию между медучреждением и пациентом.

«С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе Федерального фонда ОМС», — заявил Мурашко.

По его словам, электронный документ будет формироваться автоматически при рождении или получении гражданства России. Сейчас заявление на выпуск цифрового полиса ОМС можно оформить при наличии учетной записи на портале госуслуг.

Ранее правительство России утвердило перечень документов, на которые можно будет оформить электронные дубликаты. В списке значатся 19 документов. Сделать электронные копии можно будет с 1 июля 2022 года в МФЦ. В перечень войдут военный билет, документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, свидетельство об усыновлении, медицинские справки, судебные решения, документы об образовании и другие.