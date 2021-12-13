Бабушка ученика гимназии при подмосковном монастыре рассказала о взрыве

Бабушка одного из учеников гимназии, находящейся при монастыре в подмосковном Серпухове, рассказала о взрыве, произошедшем утром 13 декабря. Кадры, на которых пожилая женщина сообщает подробности случившегося, публикуют «Известия» в своем Telegram-канале.

«Я живу в соседнем доме, и я слышала взрыв в 8:10-8:15... Дети говорят, что выпускник прошлого года (устроил взрыв — прим. «Ленты.ру»). Хороший парень, тихий. Но он, правда, не особо общительный был», — уточнила она.

Пенсионерка уточнила, что ее внук не пострадал, поскольку не дошел до места взрыва — его не пустил кто-то из старших. Женщина сообщила также, что в учреждении не было охраны: «Бабушка там сидит. Какая охрана?»

О взрыве на территории Серпуховского женского монастыря стало известно утром 13 декабря. Позже выяснилось, что самодельное взрывное устройство привел в действие у входа в монастырскую гимназию 18-летний Владислав Струженков, который окончил церковно-приходскую школу в 2020 году.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и статье 223.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).