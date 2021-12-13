Стали известны подробности об устроившем взрыв в Серпуховском монастыре

18-летний Владислав Струженков, который устроил взрыв в Серпуховском женском монастыре, является выпускником церковно-приходской школы. Он окончил ее в 2020-м году. Подробности в понедельник, 13 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно также, что в монастырь молодой человек пришел во время утренней детской молитвы. Сначала он сидел на ступенях, после чего привел самодельное взрывное устройство (СВУ) в действие.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в результате взрыва в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре ранения получили семь человек, в том числе сам Струженков. Ранее в сети опубликовали первые кадры с места ЧП — на снимках видны пятна крови у входа в монастырь.