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Стали известны подробности об устроившем взрыв в Серпуховском монастыре

Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре является выпускником церковно-приходской школы

Фото: телеграм-кагал «SHOT»

18-летний Владислав Струженков, который устроил взрыв в Серпуховском женском монастыре, является выпускником церковно-приходской школы. Он окончил ее в 2020-м году. Подробности в понедельник, 13 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно также, что в монастырь молодой человек пришел во время утренней детской молитвы. Сначала он сидел на ступенях, после чего привел самодельное взрывное устройство (СВУ) в действие.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в результате взрыва в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре ранения получили семь человек, в том числе сам Струженков. Ранее в сети опубликовали первые кадры с места ЧП — на снимках видны пятна крови у входа в монастырь.

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Евгения Куликова
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