Очевидец рассказал о моменте взрыва в Серпуховском женском монастыре

Очевидец ЧП Виталий Гладышев рассказал о моменте взрыва в Серпухове. Взрыв в женском монастыре произошел в 8:20 утра и по звуку напоминал хлопок газа. Его слова приводит Telegram-канал РБК.

Собеседник издания отметил, что в момент взрыва стоял на остановке и наблюдал, как уже через пять минут на месте были все экстренные службы.

«Сначала пожарные не могли подъехать к монастырю из-за арки. Потом ребята из полиции рванули вниз, в объезд, видимо, там проезд более доступный», — рассказал Гладышев.

Взрыв в Серпуховском женском монастыре устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы при обители 18-летний Владислав Струженков. В настоящее время молодой человек находится без сознания. После взрыва ему оторвало ногу.

Возможной причиной преступления могла стать ненависть к педагогам школы и монахиням. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.