Президент Международной шахматной федерации назвал причины проигрыша Непомнящего

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович назвал причины проигрыша российского гроссмейстера Яна Непомнящего норвежцу Магнусу Карлсену в борьбе за звание чемпиона мира. Его слова приводит «Газета.Ru».

«К сожалению, Яну не хватило ни сил, ни эмоций, ни опыта ведения борьбы в условиях отставания в счете. На фоне усталости и психологического дискомфорта были допущены три тяжелейшие ошибки», — объяснил Дворкович. Он добавил, что предугадать результат последних партий было невозможно.

При этом президент ФИДЕ отметил, что итог первых семи партий был вполне ожидаемым. В пяти партиях выявить сильнейшего не удавалось, в шестой встрече Непомнящий уступил Карлсену. Седьмую партию, закончившуюся ничьей, Дворкович назвал необходимой передышкой для россиянина.

В поединке за мировую шахматную корону Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Норвежец добился досрочной победы за 11 партий, последняя из которых прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.