Непомнящий и Карлсен установили рекорд чемпионатов мира по шахматам

Партия Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена за титул чемпиона мира стала рекордной

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Партия заняла 136 ходов и продлилась почти восемь часов, став самой длинной в истории чемпионатов мира. Таким образом, шахматисты установили рекорд.

Карлсен обыграл россиянина, играя белыми. Теперь счет в матче 3,5 — 2,5 в пользу норвежца. Седьмая партия состоится 4 декабря. На этот раз белыми сыграет Непомнящий.

Первые пять партий решающего противостояния сильнейшего не выявили. Соперник Непомнящего — действующий чемпион мира. Встреча Непомнящего и Карлсена была перенесена на год из-за пандемии COVID-19.