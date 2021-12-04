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Непомнящий и Карлсен установили рекорд чемпионатов мира по шахматам

Партия Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена за титул чемпиона мира стала рекордной
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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Партия заняла 136 ходов и продлилась почти восемь часов, став самой длинной в истории чемпионатов мира. Таким образом, шахматисты установили рекорд.

Карлсен обыграл россиянина, играя белыми. Теперь счет в матче 3,5 — 2,5 в пользу норвежца. Седьмая партия состоится 4 декабря. На этот раз белыми сыграет Непомнящий.

Первые пять партий решающего противостояния сильнейшего не выявили. Соперник Непомнящего — действующий чемпион мира. Встреча Непомнящего и Карлсена была перенесена на год из-за пандемии COVID-19.

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