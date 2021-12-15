Пассажир самолета пожаловался на своего попутчика и вынудил остановить вылет
Пассажир рейса авиакомпании Flair Airlines пожаловался членам экипажа на своего попутчика, заявив им, что мужчина грозился взорвать самолет — из-за этого сообщения самолет был вынужден приостановить отправление. Об этом пишет DH News.
Отмечается, что самолет готовился к вылету по маршруту Ватерлоо — Ванкувер (Канада). По данным полиции, один из пассажиров рейса заявил, что у него имеется взрывное устройство на борту — об этом он рассказал своему попутчику. Турист, в свою очередь, уведомил об угрозах соседа членов экипажа.
В итоге капитан воздушного судна принял решение приостановить вылет и эвакуировать борт. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и провели обыск в самолете — данные о минировании лайнера не подтвердились.
В настоящее время власти и представители авиакомпании проводят расследование инцидента.
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