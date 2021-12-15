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Российская чиновница лишила жилья 350 детей

Чиновницу из Костромы будут судить за лишение более 350 детей-сирот положенных квартир

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На чиновницу из мэрии Костромы подали в суд за халатность при обеспечении жильем детей-сирот. Как установили в региональном управлении Следственного комитета РФ, из-за женщины более 350 человек лишились положенных по закону квартир.

Руководитель управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы не сумела проконтролировать возведение многоквартирного дома и правильно организовать конкурсные процедуры — аукционы по жилью не состоялись, и льготники не получили недвижимость.

В костромской прокуратуре уточнили, что чиновница не смогла эффективно распорядиться выделенными из городского бюджета средствами для социально незащищенной категории граждан. Вину женщина не признала, однако в заведенном на нее уголовном деле 38 томов с доказательствами. Если суд встанет на сторону потерпевших, россиянке грозит до года исправительных работ либо до шести месяцев ареста.

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Ранее эксперты спрогнозировали появление в России сиротских гетто на фоне возможного увеличения доли квартир для выпускников детских домов в зданиях с 25 до 50 процентов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму весной 2020 года. Однако общественники считают, что новая инициатива не поможет решить жилищную проблему, но повысит риск образования опасных районов и существенно сократит шансы детдомовцев на дальнейшую социальную адаптацию.

Нина Ташевская
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