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Спорт

Хэмилтона посвятили в рыцари

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон получил рыцарское звание от принца Чарльза

Фото: Reuters

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон получил рыцарский титул за заслуги перед автоспортом. Об этом сообщает Daily Mail.

Хэмилтон был включен в традиционный новогодний список награждений в 2020 году. 15 декабря 2021 года 36-летнего гонщика посвятил в рыцари принц Чарльз. На церемонии в Виндзорском замке также присутствовали родители пилота.

Хэмилтон стал четвертым в истории «Формулы-1» пилотом, удостоенным рыцарского звания. До этого его получили сэр Джеки Стюарт, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джек Брэбем.

12 декабря Хэмилтон упустил чемпионство в «Формуле-1», проиграв в финальной гонке Гран-при Абу-Даби голландскому пилоту Red Bull Максу Ферстаппену. Руководство Mercedes выразило недовольство результатами заезда и отправило в Международную федерацию автоспорта два протеста, которые были отклонены.

Дарья Коршунова
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