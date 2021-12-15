«Убегающий» по взлетно-посадочной полосе аэропорта чемодан попал на видео

Чемодан, «убежавший» от грузчиков в аэропорту, попал на видео и рассмешил пользователей сети. Соответствующая запись была опубликована в Instagram-аккаунте @humansofspiritairlines.

На размещенном ролике видно, как черный чемодан катится по взлетно-посадочной полосе от места погрузки багажа, быстро удаляясь от самолета. «Они не потеряли багаж… Он в прямом смысле сбежал», — говорится в подписи к публикации.

Видеозапись развеселила подписчиков сообщества, некоторые из них оставили ироничные комментарии под публикацией. «Это каким надо быть человеком, чтобы от тебя сбежал чемодан?», «Когда почувствовал свободу», «Беги, чемодан, беги», «Кто-то может приделать чемодану крылья в фотошопе и сделать так, чтобы он взлетел?» — писали юзеры.

Ранее в декабре основатель и генеральный директор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт (Adam Ewart) дал советы путешественникам по провозу багажа на воздушных судах. Так, эксперт порекомендовал туристам перед поездкой уточнить у авиакомпании допустимый вес и размер чемодана, который планируется взять в самолет.

