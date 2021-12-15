Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

«Убегающий» по взлетно-посадочной полосе аэропорта чемодан попал на видео

Чемодан «убежал» от грузчиков в аэропорту и рассмешил пользователей сети

Чемодан, «убежавший» от грузчиков в аэропорту, попал на видео и рассмешил пользователей сети. Соответствующая запись была опубликована в Instagram-аккаунте @humansofspiritairlines.

На размещенном ролике видно, как черный чемодан катится по взлетно-посадочной полосе от места погрузки багажа, быстро удаляясь от самолета. «Они не потеряли багаж… Он в прямом смысле сбежал», — говорится в подписи к публикации.

Видеозапись развеселила подписчиков сообщества, некоторые из них оставили ироничные комментарии под публикацией. «Это каким надо быть человеком, чтобы от тебя сбежал чемодан?», «Когда почувствовал свободу», «Беги, чемодан, беги», «Кто-то может приделать чемодану крылья в фотошопе и сделать так, чтобы он взлетел?» — писали юзеры.

Ранее в декабре основатель и генеральный директор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт (Adam Ewart) дал советы путешественникам по провозу багажа на воздушных судах. Так, эксперт порекомендовал туристам перед поездкой уточнить у авиакомпании допустимый вес и размер чемодана, который планируется взять в самолет.

Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата
Россиян предупредили об аномальных морозах в декабре и январе
Названы сроки публикации данных об эффективности «Спутника V» против омикрона
Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск
В Москве зафиксировали дефицит кадров
«Убегающий» по взлетно-посадочной полосе аэропорта чемодан попал на видео
Названо число рискующих остаться на Новый год в одиночестве россиян
На избившего россиянина инспектора ДПС завели дело
Мужчина потратил миллионы долларов компенсации за коронавирус на роскошь
Индекс Мосбиржи закрылся ростом
Диетолог назвал способ сбросить шесть килограммов без диет и тренировок
Российская чиновница лишила жилья 350 детей
ВМС США испытали лазерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter