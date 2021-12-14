Туристам дали советы по провозу багажа в самолете

Основатель и генеральный директор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт (Adam Ewart) дал советы путешественникам по провозу багажа на воздушных судах. Его слова приводит издание Express.

В первую очередь эксперт порекомендовал туристам перед поездкой уточнить у авиакомпании допустимый вес и размер чемодана, который планируется взять в самолет, поскольку у каждого перевозчика установлены свои допустимые нормы.

Также специалист посоветовал брать с собой только вещи, которые можно надеть более одного раза. «В рождественский сезон может возникнуть соблазн переборщить с праздничной одеждой. Хотя это может внести разнообразие в ваши фотосессии, это, скорее всего, сильно повлияет на норму багажа, — пояснил он.

Кроме того, Юарт предостерег туристов от использования во время путешествий излишних туалетных принадлежностей. «Если вы собираетесь в поездку, которая длится больше, чем несколько дней, не берите с собой шампуни и гели для душа — покупайте после полета, — сказал он. — Если вы едете в отель, возможно, вам даже не понадобится покупать их».

В конце эксперт рассказал, что делать с вещами, которые не поместились в багаж. «Это немного дерзко, но почему бы не пронести неупакованные вещи в качестве подарков в сумке для покупок из магазина, который находится в аэропорту?» — предложил он.

Ранее в декабре бывшие бортпроводницы раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан. Так, они посоветовали переливать шампуни и кондиционеры в маленькие дорожные бутылки, а также брать с собой в дорогу универсальные косметические средства, которые можно использовать как для тела, так и для волос.